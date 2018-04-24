Принц Чарльз пошутил про рождение третьего внука

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Наследник британского престола принц Чарльз поздравил своего сына Уильяма и его супругу Кейт Миддлтон с рождением третьего ребенка. Об этом говорится в сообщении на странице твиттера Кларенс-хауса, который является резиденцией Чарльза и его жены герцогини Корнуольской Камиллы.

«Мы оба очень рады новостям, рождение еще одного внука — это большая радость, беда в том, что я не знаю, как я буду справляться со всеми ними», — говорится в заявлении.

Ранее пресс-секретарь президента США Сара Сандерс поздравила принца Уильяма и его супругу Кейт Миддлтон с рождением сына.