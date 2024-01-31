«Нет даже в США»: что известно о реактивных снарядах GLSDB

Газета Politico сообщила, что высокоточные реактивные снаряды GLSDB, которые Пентагон в 2023 году пообещал передать Украине, могут доставить в зону конфликта 31 января. Источники издания рассказали, что такого вооружения «нет даже в США».



Ground Launched Small Diameter Bomb (GLSDB) переводится как «бомба малого диаметра наземного базирования», ее разработкой занимались компании Boeing и Saab Group. Снаряд представляет собой модернизированную с помощью ракетного двигателя M26 авиабомбу SDB. GLSDB можно запускать из наземных РСЗО MLRS и HIMARS.

После запуска бомба отстыковывается от реактивного двигателя, разворачивает крылья и направляется к цели по GPS. Разработчики утверждают, что дальность GLSDB превышает 150 км. Кроме этого, боеприпас может поражать цели в 70 км против направления выстрела.

С 2015 года Boeing и Saab Group трижды провели успешные испытания GLSDB. В 2017-м снаряд смог поразить цель на расстоянии 100 км, в 2019-м — на расстоянии 130 км в пределах 40 см от намеченной точки.

В бою GLSDB раньше не применяли. Украина, если поставки все-таки состоятся, станет первой страной, использующей эти боеприпасы.