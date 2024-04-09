Наводнение в Орске. Зона затопления
В ночь на 7 апреля вода начала затапливать Новый город. По заявлению властей, в зоне подтопления оказались также поселки Ора, Крыловка, Урпия, Тукай, Новоказачий, Первомайский, Малый Кумак, Джанаталап, Мостострой. Также вышла из берегов река Елшанка в районе Рабочего поселка.
8 апреля новый прорыв дамбы произошел в поселке Лесоторговый на левом берегу, в тот же день стало известно о переливе воды через дамбу в пригороде Орска – Новотроицке.
К утру 9 апреля, по заявлению мэра Орска Василия Козупицы, в зоне подтопления остаются 6929 жилых домов на 260 улицах, от 45 домов вода отошла. По данным МЧС, всего в городе эвакуированы 2,5 тыс. человек.
По факту прорыва дамбы возбуждено уголовное дело, прокуратура считает причиной произошедшего «несвоевременное принятие мер по содержанию гидротехнического сооружения в надлежащем состоянии». Директор компании «Спецстрой», строившей дамбу в Орске, Сергей Комаров обвинил в ее прорыве грызунов. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального характера.