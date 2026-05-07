Названы улицы в центре Москвы, которые перекроют на День Победы

Дептранс: в Москве на время проведения парада Победы движение будет ограничено

В Москве 9 мая в связи с празднованием 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне ограничат движение в центре города. В отличие от предыдущих лет, парад на Красной площади пройдет без участия военной техники, поэтому перекрытия не затронут Садовое кольцо и другие крупные магистрали. Подробнее о том, где нельзя будет проехать, припарковаться и выйти из метро, — в материале «Газеты.Ru».

Когда начнутся перекрытия

По информации столичного дептранса, движение транспорта ограничат с 5:00 9 мая и до окончания всех праздничных мероприятий, включая прохождение пеших парадных расчетов и церемонию возложения цветов. Обычно мероприятия завершаются к 11–12 часам дня, однако точное время снятия ограничений зависит от фактического окончания парада.

Наталья Селиверстова/РИА Новости

Запрет на парковку в зоне проведения праздничных мероприятий начнется еще раньше. Оставлять машины на улицах, попадающих в зону перекрытий, нельзя с 00:00 8 мая . Запрет продлится до конца дня 9 мая.

Эвакуация автомобилей будет работать в усиленном режиме, поэтому стоит заранее переставить припаркованные машины.

Какие улицы и набережные закроют для проезда

Перекрытия затронут центральную часть Москвы в границах Бульварного кольца, однако не все улицы там будут закрыты — ограничения вводятся точечно в непосредственной близости от Красной площади и мест проведения парада.

Полностью перекроют для движения транспорта следующие улицы: Тверскую, Моховую, Большую Никитскую, Волхонку, Петровку, Охотный Ряд, Ильинку, Варварку, Балчуг, Болотную, Солянку, а также Садовническую улицу на участке от Балчуга до Большого Устьинского моста.

Президент РФ Владимир Путин приветствует ветеранов на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы, 09 мая 2025 года Алексей Майшев/Фотохост-агентство РИА Новости

Кроме того, проезд будет закрыт по целому ряду набережных: Гончарной, Садовнической, Москворецкой, Кремлевской, Котельнической, Устьинской, Подгорской, Софийской, Раушской, Болотной, Кадашевской и Пречистенской.

Под ограничения попадут также площади: Новая, Старая и Болотная. Водителям не удастся проехать через Чугунный мост и Большой Кремлевский мост. Закроют и некоторые переулки в районе Китай-города — Ветошный, Фалеевский, 1-й и 2-й Раушские переулки, а также Театральный, Лубочный, Соймоновский и Китайгородский проезды.

Штурмовики Су-25 на военном параде на Красной площади в Москве, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, 09 мая 2025 года Алексей Филиппов/Фотохост-агентство РИА Новости

Важное уточнение для водителей: Садовое кольцо на всем протяжении, Третье транспортное кольцо и МКАД в День Победы продолжат работу в обычном режиме.

Основные вылетные магистрали также не перекрываются. Таким образом, объехать центр можно по Садовому кольцу с дальнейшим съездом на нужное направление. Автомобилистам, направляющимся из одного района города в другой, рекомендуется заранее подбирать маршруты в обход Бульварного кольца.

Как будут работать метро и наземный транспорт

Метро в День Победы также вводит временные ограничения. С 5:30 и до окончания праздничных мероприятий выходы ряда станций в центре будут закрыты Войти в метро и сделать пересадку на этих станциях будет можно, а вот выйти в город — нет.

Ограничения затронут семь станций: «Площадь Революции», «Охотный Ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Библиотека им. Ленина», «Боровицкая» и «Арбатская» (на Арбатско-Покровской линии). При этом станция «Библиотека им. Ленина» будет работать только для пересадок — выйти из нее на улицу также не получится.

Военнослужащий 154-го отдельного комендантского Преображенского полка на Красной площади в Москве перед началом военного парада, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, 09 мая 2025 года Илья Питалев/Фотохост-агентство РИА Новости

Пассажирам, которым нужно попасть в центр, стоит выходить на соседних станциях — например, на «Китай-городе», «Лубянке», «Кузнецком Мосту», «Пушкинской», «Чеховской» или «Кропоткинской», после чего идти пешком.

Дептранс также предупредил, что в праздничные дни на некоторых улицах и площадях не будет работать каршеринг, прокат велосипедов и самокатов .

Кроме того, возможно отключение мобильного интернета в центре города в целях безопасности.

SGr/Shutterstock/FOTODOM

Ограничения для автобусов начнут действовать с 4:10 9 мая. Четыре магистральных маршрута — м1, м2, м3 и м7 — будут разделены на два отрезка, не заезжая в центральную часть города. Еще у 13 маршрутов изменятся конечные остановки. Ночные автобусные маршруты — в ночь на 9 мая и на 10 мая будут сокращены. Точные схемы объезда дептранс публикует на своем официальном сайте.

Авиационная часть парада

Несмотря на отсутствие военной техники на земле, воздушная часть парада состоится. 6 мая, в рамках репетиции, над Москвой пролетела группа из шести штурмовиков Су-25, которые традиционно окрашивают небо в цвета российского триколора. Авиационная часть обычно занимает несколько минут в финале парада и не требует дополнительных перекрытий дорог.

Пешеходам важно помнить, что часть тротуаров в зоне проведения парада может быть оцеплена. Выход на набережные в районе Кремля будет возможен только через специальные контрольные пункты. Жителям и гостям столицы рекомендуется пользоваться общественным транспортом, а при поездках на личных автомобилях — заранее изучать схему перекрытий и парковаться за пределами Бульварного кольца.

Президент РФ Владимир Путин на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы, 9 мая 2025 года Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

По многолетней традиции, основные праздничные гуляния развернутся на Тверской улице, Пушкинской площади и на Воробьевых горах, где вечером состоится праздничный салют. При этом доступ на большинство этих площадок будет свободным, но с учетом ограничений по безопасности возможны досмотры.

В дептрансе призвали водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, планировать поездки заранее и по возможности пересесть на метро или МЦК.

Актуальная информация о перекрытиях в режиме реального времени будет доступна в навигационных приложениях и на табло на городских магистралях.