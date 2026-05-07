Тяжелая работа на корабле помогла мужчине избежать болезни Альцгеймера

70-летний носитель редкой генетической мутации, связанной с ранним развитием болезни Альцгеймера, сумел избежать деменции, несмотря на высокий риск. Как сообщает издание New Scientist, исследователи предполагают, что защитную роль могла сыграть его многолетняя работа в условиях экстремально высокой температуры.

По информации издания, американец Даг Уитни унаследовал генетический вариант, который почти неизбежно приводит к развитию болезни Альцгеймера в возрасте от 40 до 50 лет. По его словам, заболевание затронуло практически всю семью: из 13 братьев и сестер его матери десять умерли до 60 лет.

Однако у самого Уитни признаки нейродегенеративного заболевания так и не появились. Более того, обследование показало крайне низкий уровень патологического тау-белка — одного из ключевых факторов развития болезни Альцгеймера. В измененном состоянии этот белок накапливается в мозге и нарушает работу нейронов.

Изучавшие случай американца врачи обратили внимание на его профессию: на протяжении десятилетий он работал механиком на кораблях и проводил много времени в раскаленном машинном отделении. Ученые допускают, что постоянное тепловое воздействие могло помочь организму контролировать накопление тау-белка.

Невролог Ребекка Нисбет считает, что этот случай может оказаться важным для профилактики деменции у людей с генетической предрасположенностью. По ее словам, нагревание организма потенциально может стать безопасным способом снижения риска болезни Альцгеймера.

Исследователь также напомнила, что эксперименты, ранее проведенные в Европе и Канаде на мышах, показали: тепловое воздействие помогает сохранять структуру тау-белка и улучшает механизмы его выведения из мозга. Кроме того, финские исследования связывают регулярное посещение сауны со значительным снижением риска развития болезни Альцгеймера.

Ранее ученые выяснили, что диета может замедлить разрушение мозга при болезни Альцгеймера.