В аэропортах Москвы из-за атаки БПЛА задержали или отменили более 120 рейсов

В трех московских аэропортах отменили более 20 и задержали 108 рейсов

Более 120 рейсов задержаны или отменены в московских аэропортах на фоне угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Вылета <...> сейчас ожидают 108 рейсов», — отмечается в публикации.

Из нее следует, что больше всего рейсов — 59 — задержали в аэропорту Внуково. В Шереметьево перенесли вылет 39 рейсов, а в Домодедово — 10.

Более того, в столичных воздушных гаванях пришлось отменить свыше 20 рейсов.

7 мая мэр Москвы Сергей Собянин несколько раз сообщал об уничтожении украинских БПЛА, направлявшихся к российской столице. Всего с начала дня было ликвидировано 16 таких беспилотников. На места падения фрагментов дронов выезжали сотрудники экстренных служб. Информация о пострадавших и каких-либо повреждениях к текущему моменту не поступала.

По данным министерства обороны РФ, в течение ночи над территорией страны сбили более 300 беспилотников. В Брянской области оказались повреждены два многоквартирных дома, есть пострадавшие. В Тверской области из-за повреждения пятиэтажного жилого дома эвакуировали 350 человек. В Москве из-за атаки БПЛА вводили ограничения на работу аэропортов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее обстановка в аэропорту Внуково, закрытом из-за опасности атаки БПЛА, попала на фото.