Ресторан в Испании ввел «штраф за рвоту» из-за жадных посетителей

Суши-ресторан Sushi Toro, расположенный в городе Гельвес недалеко от Севильи, объявил о введении «штрафа за рвоту» для своих гостей, пишет Daily Star. Причина — участившиеся случаи, когда клиенты во время шведского стола едят до тех пор, пока их не вырвет прямо в заведении, в туалетах и на улицах перед рестораном.

В заявлении, опубликованном в социальных сетях, сотрудники ресторана сообщили, что за последние месяцы столкнулись с настоящей проблемой: многие посетители воспринимают формат «все включено» как вызов, а не как возможность насладиться едой. Это приводит к тому, что люди «едят до разрыва», после чего страдают сами и создают серьезные неудобства для окружающих. Рвотные массы отпугивают других клиентов, блокируют работу туалетов и вызывают обоснованные опасения по поводу гигиены и санитарного состояния заведения.

Руководство ресторана, который позиционирует себя как заведение, сочетающее традиции и инновации, подчеркнуло, что их сотрудники прилагают все усилия, чтобы вовремя доставлять заказы и поддерживать безупречную чистоту на протяжении всего времени обслуживания. Однако единственным решением проблемы стало введение специального сбора — «платы за рвоту». Сумма штрафа не разглашается, но администрация предупредила, что она будет взиматься в каждом случае возникновения подобного инцидента. Посетителей настоятельно призвали заказывать ровно столько, сколько они могут съесть, и не превращать приём пищи в опасное соревнование.

