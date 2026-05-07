Автобус задавил женщину на востоке Москвы

В Москве женщина попала под колеса общественного транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Автобус задавил женщину, которая шла по территории автобусной стоянки на Кусковской улице на востоке Москвы. <...> Обстоятельства инцидента устанавливает ГАИ», – говорится в публикации.

По данным канала, женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.

До этого в Новой Москве произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Авария произошла на Киевском шоссе. В результате столкновениях трех машин два человека получили травмы: прибывшие медики госпитализировали пострадавших. В настоящее время на месте массового столкновения работают оперативные службы города, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. О состоянии пострадавших в аварии не сообщается.

Кроме того, в Иркутске пьяный мужчина поджег автомобиль с человеком после отказа подвезти.

Ранее ДТП парализовало МКАД.