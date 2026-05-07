СМИ узнали о намерении ЕК нарушить данное Венгрии перед выборами обещание

Jana Rodenbusch/Reuters

Еврокомиссия (ЕК) не готова разблокировать Венгрии все замороженные средства ЕС, несмотря на смену власти в стране. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники.

По словам собеседника издания, на данный момент между Брюсселем и командой лидера партии «Тиса» Петера Мадьяра, который готовится стать новым премьером Венгрии, ведутся закрытые переговоры о разблокировке €10,4 млрд из Фонда восстановления ЕС после пандемии. Эти средства были заморожены из-за претензий ЕС, связанных якобы с нарушениями принципов верховенства права при правительстве Виктора Орбана. Ожидалось, что после прихода к власти Мадьяра, ЕК разморозит их в полном объеме.

Однако в Politico сообщили, что ЕК готова обсуждать лишь предоставление грантовой части пакета объемом €6,5 млрд и выступает против выделения Будапешту еще €3,9 млрд в виде кредитов, поскольку Венгрия не успевает выполнить все необходимые реформы до окончания программы 31 августа. Изданию также стало известно, что несмотря на отказ Еврокомиссии, команда Мадьяра планирует добиться разблокировки всего объема средств.

Замороженными оказались средства, выделенные Венгрии в рамках Фонда сплоченности (развития депрессивных регионов ЕС) и Фонда восстановления стран Евросоюза после пандемии. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен во время встречи с Мадьяром в Брюсселе 29 апреля заявила, что готова поддержать работу по решению проблем, которые привели к заморозке средств, и возвращению Венгрии к общим европейским ценностям. Она назвала Мадьяру условия для разблокирования финансирования, но без конкретных сроков.

Ранее Мадьяр пообещал сделать Венгрию сильным союзником ЕС и НАТО.

 
