Дроны атаковали Ржев в Тверской области. Из домов эвакуировали 350 человек, включая 60 детей

Три жилых дома повреждены в Ржеве из-за атаки дронов, эвакуированы 350 человек

После атаки беспилотников на Ржев в Тверской области из поврежденных пятиэтажек эвакуировали 350 человек, включая 60 детей. В одном из домов оказалась повреждена плита перекрытия, в нескольких квартирах выбило окна, повреждены балконы. По данным властей, пострадавших нет. На месте продолжают работать экстренные службы и спасатели.

Повреждения получили несколько пятиэтажек. В одном из домов была повреждена плита кровельного перекрытия, еще в двух — выбиты окна. В некоторых квартирах оказались повреждены балконы и внутренние перегородки.

Людей выводили среди ночи

О первых сообщениях о взрывах в Ржеве местные жители начали писать в соцсетях и городских пабликах поздно вечером. Telegram-каналы публиковали кадры со вспышками в небе и звуками работы ПВО. Позже губернатор Тверской области Виталий Королев подтвердил атаку беспилотников на город.

«К счастью, люди не пострадали», — уточнил Королев.

Эвакуация затронула 350 человек, включая 60 детей. Для жителей организовали пункты временного размещения. Часть эвакуированных разместили у родственников. На месте продолжают работать сотрудники МЧС, полиции и коммунальных служб. Власти заявили, что обследование домов продолжится в светлое время суток.

ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщал, что после атаки в районе поврежденных домов ограничили движение транспорта и оцепили территорию для работы специалистов. РИА Новости сообщало, что спасатели проверяют конструкции зданий и оценивают возможность возвращения жителей в квартиры.

В МЧС сообщили, что на месте работают спасатели, сотрудники газовых служб и специалисты по строительным конструкциям. По данным региональной администрации, коммунальные службы также проверяют системы электроснабжения и газоснабжения в пострадавших домах.

Регион уже не впервые подвергается атаке беспилотников. Ржев расположен на северо-западе Тверской области, через него проходят железнодорожные и автомобильные маршруты, соединяющие центральную часть России с северо-западным направлением.

В последние дни атаки беспилотников регулярно фиксируются в различных регионах России, включая области Центрального федерального округа. В ночь на 7 мая о работе ПВО сообщали также власти Брянской, Белгородской, Курской и Московской областей.

Мэр Москвы Сергей Собянин ночью сообщал об уничтожении беспилотников, летевших в сторону столицы. О временных ограничениях на прием и отправку рейсов заявляли и некоторые российские аэропорты.