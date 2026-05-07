Российский бизнесмен обвинил Пашиняна в употреблении «специальных грибов»

Лидер оппозиционной партии «Сильная Армения» и российский предприниматель Самвел Карапетян призвал не воспринимать всерьез заявления премьер-министра республики Никола Пашиняна, поскольку тот якобы употребляет галлюциногенные грибы из Китая. Цитаты с пресс-конференции политика приводит ТАСС.

Карапетян утверждает, что в ходе посещения Китая в конце августа — начале сентября Пашинян не только принял участие в официальных мероприятиях из плана визита, но и посетил «рестораны со специальными грибами».

«Он там попробовал, ему понравилось и, по моей информации, он примерно одну тонну купил и привез с собой в Армению. Хочу раскрыть вам секрет: <...> когда он идет отвечать на вопросы журналистов в правительстве или поднимается на трибуну парламента, обязательно употребляет эти грибы», — поделился бизнесмен с журналистами.

В правительстве Армении пока не комментировали слова Карапетяна. Эксперты расценили их как попытку дискредитировать премьера и правящую партию в преддверии парламентских выборов 2027 года.

Карапетян — известный российский предприниматель армянского происхождения, основатель группы «Ташир». В мае 2025 года он объявил о создании в Армении оппозиционного движения «Сильная Армения» и намерении составить конкуренцию партии Пашиняна «Гражданский договор». Политик не раз критиковал внешнеполитическую линию премьера — в частности, его решения по поводу сотрудничества с Россией и участия в деятельности ОДКБ.

Ранее Пашинян вызвал скандал в соцсетях, сравнив избирателей с животными.

 
