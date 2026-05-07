Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Общество

Подросток пытался украсть у мужчины сумку с 3,8 млн рублей по заданию мошенников

В Москве подросток пытался совершить ограбление по приказу мошенников

Полиция Москвы задержала 16-летнего подростка, который по указанию телефонных мошенников напал на мужчину с перцовым баллончиком и попытался отобрать у него сумку с деньгами. Об этом сообщает УМВД России по городу Москве.

Неизвестные связались с 16-летним подростком через один из мессенджеров, они предложили юноше легкий заработок и объяснили, что он должен встретиться с мужчиной, который откликнулся на объявление о продаже валюты.

При встрече подросток показал клиенту сувенирные купюры, похожие на доллары, а когда тот попытался совершить обмен, распылил ему в лицо газ из перцового баллончика. Затем злоумышленник попробовал отобрать сумку, где лежали 3,8 млн рублей. Однако жертва не растерялась и смогла убежать.

В отношении юноши возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 УК РФ (разбой). Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Полицейские выясняют, были ли у задержанного другие подобные эпизоды, а также устанавливают личности организаторов и сообщников.

Ранее подростка задержали за поджог военторга в Подмосковье по указке мошенников.

 
Теперь вы знаете
Как создать портфолио, с которым вас сразу возьмут на работу
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!