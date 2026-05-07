Подросток пытался украсть у мужчины сумку с 3,8 млн рублей по заданию мошенников

Полиция Москвы задержала 16-летнего подростка, который по указанию телефонных мошенников напал на мужчину с перцовым баллончиком и попытался отобрать у него сумку с деньгами. Об этом сообщает УМВД России по городу Москве.

Неизвестные связались с 16-летним подростком через один из мессенджеров, они предложили юноше легкий заработок и объяснили, что он должен встретиться с мужчиной, который откликнулся на объявление о продаже валюты.

При встрече подросток показал клиенту сувенирные купюры, похожие на доллары, а когда тот попытался совершить обмен, распылил ему в лицо газ из перцового баллончика. Затем злоумышленник попробовал отобрать сумку, где лежали 3,8 млн рублей. Однако жертва не растерялась и смогла убежать.

В отношении юноши возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 УК РФ (разбой). Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Полицейские выясняют, были ли у задержанного другие подобные эпизоды, а также устанавливают личности организаторов и сообщников.

Ранее подростка задержали за поджог военторга в Подмосковье по указке мошенников.