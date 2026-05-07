Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Бизнес

Сотрудники российских компаний саботируют ИИ

Эксперт Touch Instinct Лобозов: россияне саботируют ИИ на работе
Anggalih Prasetya/Shutterstock/FOTODOM

Треть российских компаний сталкивается с тем, что сотрудники опасаются ИИ-решений. Люди боятся сокращений, роста нагрузки и потери контроля над процессами, рассказал «Газете.Ru» директор по развитию Touch Instinct Вячеслав Лобозов.

«Скрытый саботаж часто возникает сразу после внедрения ИИ: сотрудники формально соглашаются с изменениями, но игнорируют инструменты или используют их неэффективно. По данным CIO.com, 31% сотрудников сознательно подрывают пилоты ИИ-проектов — и по нашим наблюдениям на российском рынке ситуация аналогичная: около трети компаний сталкиваются с тем, что команды опасаются ИИ-решений. В итоге качество работы падает, бизнес не получает ожидаемого эффекта. Причина такой реакции — в самих условиях перехода: сотрудники не понимают свою новую роль, но ответственность за ошибки остается на них», — отметил Лобозов.

По его словам, без четких правил и критериев качества технологию начинают избегать.

По мнению эксперта, ключ к успешной цифровизации компании — в управляемом процессе и понятных действиях со стороны руководства: во-первых, интеграция должна начинаться с топ-менеджмента: именно он задает первые сценарии применения ИИ, определяет требования к результату и показывает пример команде, без этого технология остается на уровне эксперимента и не становится частью процессов.

По словам Лобозова, во-вторых, важно заранее зафиксировать базовые правила: какие инструменты можно будет использовать, какие данные допустимы и какие промпты работают эффективнее. Это снижает неопределенность и делает работу с ИИ предсказуемой, считает эксперт. Он сослался на статистику Ernst & Young, согласно которой в компаниях, где сотрудникам объяснили правила использования ИИ, 92% команд отмечают рост продуктивности — это на 30 п.п. больше, чем там, где этого нет. В-третьих, внедрение должно идти через конкретные задачи, предупредил Лобозов. Команда быстрее принимает инструмент, когда видит практическую пользу, пояснил эксперт.

По его словам, привыкание сотрудников к ИИ происходит поэтапно и длительность процесса индивидуальна — она зависит от уровня цифровой зрелости компании.

Ранее россияне рассказали, как используют искусственный интеллект.

 
Теперь вы знаете
Как создать портфолио, с которым вас сразу возьмут на работу
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!