Сотрудники российских компаний саботируют ИИ

Треть российских компаний сталкивается с тем, что сотрудники опасаются ИИ-решений. Люди боятся сокращений, роста нагрузки и потери контроля над процессами, рассказал «Газете.Ru» директор по развитию Touch Instinct Вячеслав Лобозов.

«Скрытый саботаж часто возникает сразу после внедрения ИИ: сотрудники формально соглашаются с изменениями, но игнорируют инструменты или используют их неэффективно. По данным CIO.com, 31% сотрудников сознательно подрывают пилоты ИИ-проектов — и по нашим наблюдениям на российском рынке ситуация аналогичная: около трети компаний сталкиваются с тем, что команды опасаются ИИ-решений. В итоге качество работы падает, бизнес не получает ожидаемого эффекта. Причина такой реакции — в самих условиях перехода: сотрудники не понимают свою новую роль, но ответственность за ошибки остается на них», — отметил Лобозов.

По его словам, без четких правил и критериев качества технологию начинают избегать.

По мнению эксперта, ключ к успешной цифровизации компании — в управляемом процессе и понятных действиях со стороны руководства: во-первых, интеграция должна начинаться с топ-менеджмента: именно он задает первые сценарии применения ИИ, определяет требования к результату и показывает пример команде, без этого технология остается на уровне эксперимента и не становится частью процессов.

По словам Лобозова, во-вторых, важно заранее зафиксировать базовые правила: какие инструменты можно будет использовать, какие данные допустимы и какие промпты работают эффективнее. Это снижает неопределенность и делает работу с ИИ предсказуемой, считает эксперт. Он сослался на статистику Ernst & Young, согласно которой в компаниях, где сотрудникам объяснили правила использования ИИ, 92% команд отмечают рост продуктивности — это на 30 п.п. больше, чем там, где этого нет. В-третьих, внедрение должно идти через конкретные задачи, предупредил Лобозов. Команда быстрее принимает инструмент, когда видит практическую пользу, пояснил эксперт.

По его словам, привыкание сотрудников к ИИ происходит поэтапно и длительность процесса индивидуальна — она зависит от уровня цифровой зрелости компании.

