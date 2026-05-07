Россиянам напомнили о наказании для родителей, ругающих матом своих детей

Общественник Иванов призвал сообщать в полицию о родителях, матерящихся на детей
Родителям, которые матом ругаются на своих детей дома или в общественных местах, может грозить штраф до 10 тысяч рублей за оскорбление другого человека. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» напомнил депутат Брянской областной Думы, председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

«Я часто слышу возмущенные рассказы граждан, которые становятся свидетелями того, как на улице, в общественном месте, во дворе, а то и из окон собственных квартир родители матерят своих детей. Причем речь идет не о подростках, а порой о совсем маленьких, беспомощных малышах. Ребенок плачет, а взрослый человек, вместо того чтобы успокоить, обрушивает на него поток нецензурной брани, унижает его криком. Это не воспитание, это надругательство над детской психикой. И такие взрослые должны знать: закон на стороне ребенка. Статья 5.61 Кодекса об административных правонарушениях РФ прямо устанавливает ответственность за оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме. За такое правонарушение на граждан может быть наложен штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей. А если оскорбление нанесено публично — например, в присутствии других людей на улице или в общественном месте, — штраф возрастает до 10 тысяч рублей», — сказал он.

Иванов уточнил, что если ругань происходит регулярно, родитель может получить до трех лет тюрьмы.

«Если нецензурная брань в адрес ребенка переходит в систематическое унижение, оскорбление, запугивание, издевательство, это уже подпадает под статью 156 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». И жестокое обращение включает в себя в том числе «унижение человеческого достоинства» ребенка. Наказание по этой статье — вплоть до трех лет лишения свободы», — добавил он.

Общественник призвал россиян писать заявления на таких родителей в полицию, прокуратуру, комиссию по делам несовершеннолетних или органы опеки.

«Главное — не проходить мимо. Ребенок, которого матерят прилюдно, уже страдает. Он нуждается в нашей защите. И эта защита есть. Нужно только протянуть руку и не бояться сообщить туда, где обязаны отреагировать. С юридической точки зрения, зафиксировать факт оскорбления помогут показания свидетелей — чем больше, тем лучше. Если есть возможность сделать видеозапись (не нарушая при этом закон), это станет весомым доказательством. Важно запомнить точную дату, время и место происшествия, приметы родителя. Возбуждение дела по статье 5.61 КоАП РФ возможно в течение трех месяцев с момента правонарушения», — заключил он.

Ранее стало известно, что Госдума планирует ужесточить наказание за неисполнение родительских обязанностей.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г.

