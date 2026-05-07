Назван минимальный платеж по ипотеке на покупку квартиры в Москве

Минимальный ежемесячный платеж по ипотеке при покупке полноценной однокомнатной квартиры в новостройке Москвы во второй половине 2026 года составит около 67,9 тыс. рублей по семейной программе. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор департамента первичного рынка и ипотеки федеральной компании «Этажи» в Москве Мария Сорока.

По ее словам, однокомнатная квартира в московской новостройке, которую можно легко и выгодно продать, сейчас стоит минимум 12 млн рублей. Основной спрос по-прежнему идет через семейную ипотеку, однако на рынок возвращается интерес и к субсидированным ставкам по рыночным программам, подчеркнула Сорока.

«Довольно часто ставка по таким программам сейчас — 11,9% и предлагают ее и на четыре, пять и на семь лет, а порой и на весь срок. Причем, есть варианты без удорожания, но даже в случаях с удорожанием, застройщики готовы делать индивидуальные скидки. Семейную ипотеку из-за низкой ставки покупатели чаще всего берут с минимальным первоначальным взносом, предпочитая оставить денежные средства, например, на будущий ремонт. При сроке кредитования 20 лет, первоначальном взносе 20,1% (2,52 млн рублей) и стоимости объекта 12 млн рублей ежемесячные платежи по семейной ипотеке под 6% годовых составят 67918 рублей, а переплата за весь срок кредитования порядка 6,82 млн рублей», — отметила Сорока.

По ее словам, если покупать такую же квартиру с субсидированной ставкой 11,9% на весь срок, ежемесячный платеж увеличится до 103 723 рублей. Переплата за 20 лет составит около 15,4 млн рублей, подчеркнула Сорока.

Она добавила, что на вторичном рынке минимальный платеж может быть сопоставимым, но только при более крупном первом взносе. По словам Сороки, полноценную однокомнатную вторичную квартиру в Москве можно купить примерно за 10 млн рублей, однако в этом сегменте чаще встречаются сделки с первоначальным взносом 30–50%. При взносе 50%, то есть 5 млн рублей, ставке 15,5% и сроке кредита 20 лет платеж за такую квартиру составит 67 694 рубля в месяц, сказала эксперт. Переплата без досрочного погашения — почти 11,25 млн рублей, добавила Сорока. По ее словам, такую переплату можно снизить как при рефинансировании ипотеки в будущем под более низкую ставку, так и при досрочном погашении.

