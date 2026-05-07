Сотни БПЛА, поврежденные дома и эвакуация. ВСУ устроили массированный налет дронов на Россию

В Минобороны России сообщили, что за ночь силы ПВО уничтожили 347 украинских БПЛА

В ночь на 7 мая Россию атаковали более 300 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. В нескольких регионах объявлялась ракетная опасность. В Брянске повреждены два многоквартирных дома, есть пострадавшие. Во Ржеве (Тверская область) эвакуированы 350 жителей из-за повреждения жилой пятиэтажки. Кроме того, в Москве временно ограничивалась работа аэропортов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В ночь на 7 мая Россия подверглась массированной атаке украинских БПЛА. По данным Минобороны РФ, силы ПВО перехватили 347 ударных беспилотников.

«С 21:00 06.05 до 07:00 07.05 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 347 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявили в ведомстве.

Дроны были уничтожены над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской и Пензенской областями.

Кроме того, средства ПВО сбили беспилотники над Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, республиками Адыгея, Калмыкия и Крым, а также над акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей.

В нескольких регионах России объявлялась ракетная опасность. Сирены звучали в крупных городах — от Чебоксар и Казани до Набережных Челнов и Самары.

Удары по Ростовской области, пострадавшие в Брянске и взрывы в Туле

В Ростовской области было уничтожено более 30 украинских беспилотников, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«Уничтожено более трех десятков БПЛА в 12 районах области», — написал он в Telegram-канале.

Атаке, в частности, подверглись Миллеровский, Тарасовский, Каменский, Белокалитвинский, Милютинский, Чертковский, Обливский, Верхнедонской, Шолоховский, Азовский, Неклиновский и Аксайский районы.

По данным Telegram-канала SHOT, очевидцы ночью сообщали о серии взрывов над Таганрогом, в городе была слышна сирена воздушной опасности. Власти попросили жителей укрыться в безопасном месте.

По предварительным данным, пострадавших нет.

В ходе атаки на Брянск были повреждены два многоэтажных дома, более 20 квартир и 40 автомобилей. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что 13 человек получили ранения.

«В результате террористической атаки в Бежицком районе города Брянска, к сожалению, ранены 13 человек, в том числе один ребенок. Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал он.

Telegram-канал Mash со ссылкой на очевидцев сообщает, что украинские БПЛА летели очень низко — был слышен гул от их моторов, а также были видны вспышки.

Также серия взрывов прогремела в Туле — начиная с 02:40 жители сообщали о более чем пяти взрывах в южной и юго-западной частях города. Силы ПВО сбили 14 украинских беспилотников. По предварительным данным, жертв и разрушений нет.

Эвакуация во Ржеве

В городе Ржев в Тверской области в результате ночной атаки был поврежден жилой дом. Власти области сообщили об эвакуации, 350 человек, включая 60 детей.

«В пятиэтажном жилом доме повреждена плита кровельного перекрытия. Частично выбиты окна в этой и двух соседних пятиэтажках. К счастью, люди не пострадали», — говорится в сообщении.

Эвакуированных граждан временно разместили в местной гостинице.

В селе Вознесеновка в Белгородской области украинский БПЛА целенаправленно ударил по служебному микроавтобусу, который перевозил сотрудников одного из предприятий , сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В результате атаки погибла женщина, тяжелые ранения получили двое мужчин.

Три волны атаки по Сочи

В Сочи силы ПВО отразили не менее трех волн атак украинских дронов, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев.

Атака на Сочи и другие города Черноморского побережья началась около 03:00. Первым об угрозе БПЛА вечером 6 мая объявил глава Туапсинского района Сергей Бойко.

Позднее воздушные сирены включались в Новороссийске, Геленджике, Сочи и Сириусе. В аэропортах Сочи, Геленджика и Краснодара временно ограничивали прием и выпуск рейсов.

Жители Сочи, Адлера и Сириуса сообщали о не менее чем 15 взрывах в небе над морем, дыме от сбитых целях и ярких вспышках со стороны моря.

Очевидцы отмечали, что БПЛА заходили на «предельно низкой высоте» . Власти ввели в Сочи максимальный статус угрозы «Атака», гражданам посоветовали немедленно укрыться в помещениях без окон.

В Новороссийске к 3:49 объявили о стабилизации обстановки. В Сочи и Сириусе сирены включались повторно, жителей призывали оставаться в укрытиях до официального отбоя, не снимать работу ПВО и не публиковать в соцсетях кадры с места событий.

Удары по Москве

Также украинские БПЛА были перехвачены на подлете к Москве. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 11 беспилотников.

Глава города также отметил, что на месте падения обломков работают экстренные службы.

Росавиация приостанавливала полеты в аэропортах Внуково и Домодедово. Ранее ограничения действовали и в Шереметьево, но впоследствии они были сняты.