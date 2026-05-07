В подпорной стене сада обнаружили древнее земноводное возрастом 240 миллионов лет

Ученые из Университета Нового Южного Уэльса описали новый вид древнего земноводного возрастом около 240 млн лет. Ископаемое десятилетиями было встроено в подпорную стену сада, пока его случайно не обнаружили и не передали в музей. Работа опубликована в журнале Journal of Vertebrate Paleontology (JVP).

Окаменелость нашел в 1990-х годах австралийский фермер, использовавший камни из местного карьера для строительства садовой стены. Позже необычный камень с отпечатком животного был передан в музей Сиднея.

Новый вид получил название Arenaerpeton supinatus. По словам палеонтолога Лаклана Харта, находка оказалась исключительно хорошо сохранившейся: ученым удалось изучить почти полный скелет и даже остатки мягких тканей и кожи.

«Мы редко находим такие скелеты, у которых голова и тело сохранились вместе. А сохранение мягких тканей встречается еще реже», — отметил исследователь.

Arenaerpeton относился к темноспондильным — группе древних амфибий, живших до и во времена динозавров. Существо обитало в пресноводных водоемах на территории современного Сиднейского бассейна в триасовом периоде.

Внешне древнее животное напоминало современную китайскую гигантскую саламандру, однако было гораздо массивнее. Длина амфибии достигала примерно 1,2 м.

«У него были довольно устрашающие зубы, включая пару клыкообразных бивней на нёбе», — рассказал Харт.

Ученые считают, что Arenaerpeton охотился на древних рыб рода Cleithrolepis. При этом исследователи предполагают, что крупные размеры могли помочь родственникам этих амфибий пережить сразу два массовых вымирания. Некоторые представители группы существовали в Австралии еще около 120 млн лет после Arenaerpeton.

По словам палеонтолога Мэттью Маккарри, это одна из важнейших ископаемых находок в штате Новый Южный Уэльс за последние десятилетия.

«Она представляет собой важную часть палеонтологического наследия Австралии», — подчеркнул ученый.

