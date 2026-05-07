Стало известно, кого рассматривает ЦСКА на пост главного тренера

В Италии сообщили, что ЦСКА интересуется экс-тренером «Милана» и «Интера» Пиоли

ЦСКА рассматривает бывшего наставника «Милана» и «Интера» Стефано Пиоли в качестве главного тренера московской команды. Об этом сообщает La Viola.

По данным источника, ЦСКА через посредников связался с Пиоли, у которого действует контракт с «Фиорентиной» еще на два года. Однако специалист дал понять, что остается в ожидании других предложений и не заинтересован в переезде в Россию.

4 мая ЦСКА официально объявил об уходе Фабио Челестини с поста главного тренера. Временным исполняющим обязанности наставника стал Дмитрий Игдисамов.

Челестини занял пост наставника красно-синих в июне 2025 года. Двухлетнее соглашение с клубом было подписано до 30 июня 2027 года, при этом оно предусматривало возможность продления еще на один сезон.

6 мая прошла встреча ЦСКА со «Спартаком» на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Игра завершилась с результатом 1:0. Единственный гол в этом матче забил Руслан Литвинов, который отличился на 10-й минуте с передачи Маркиньоса.

