Стало известно, кого рассматривает ЦСКА на пост главного тренера

В Италии сообщили, что ЦСКА интересуется экс-тренером «Милана» и «Интера» Пиоли
ЦСКА рассматривает бывшего наставника «Милана» и «Интера» Стефано Пиоли в качестве главного тренера московской команды. Об этом сообщает La Viola.

По данным источника, ЦСКА через посредников связался с Пиоли, у которого действует контракт с «Фиорентиной» еще на два года. Однако специалист дал понять, что остается в ожидании других предложений и не заинтересован в переезде в Россию.

4 мая ЦСКА официально объявил об уходе Фабио Челестини с поста главного тренера. Временным исполняющим обязанности наставника стал Дмитрий Игдисамов.

Челестини занял пост наставника красно-синих в июне 2025 года. Двухлетнее соглашение с клубом было подписано до 30 июня 2027 года, при этом оно предусматривало возможность продления еще на один сезон.

6 мая прошла встреча ЦСКА со «Спартаком» на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Игра завершилась с результатом 1:0. Единственный гол в этом матче забил Руслан Литвинов, который отличился на 10-й минуте с передачи Маркиньоса.

«Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Кирилл Левников.

Ранее в ЦСКА поблагодарили бывшего тренера.

 
