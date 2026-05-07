Стало известно, сколько доллар будет стоить после майских праздников

Курс доллара после майских праздников поднимется до 80 рублей из-за сезонных факторов, спрогнозировал для «Газеты.Ru» инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

«Импортеры и население ближе к лету обычно повышают интерес к покупке зарубежных валют. При этом влияние Минфина РФ с операциями в рамках бюджетного правила будет минимальным. Покупки валюты с 8 мая по 4 июня составят 110,3 млрд рублей, на рынке ждали в три-четыре раза больше. Полагаем, такая осторожность в распределении объемов операций связана с проинфляционным риском, который бы мог вырасти в случае резкого ослабления рубля и осложнить для ЦБ достижение таргета по инфляции», — отметил Бахтин.

По его словам, на курс в мае повлияют высокие цены не нефть, хотя и далеко не в полной мере — часть нефтеэкспортных мощностей РФ была повреждена атаками БПЛА. В пользу рубля также можно трактовать жесткий сигнал ЦБ по итогам апрельского заседания, хотя в целом цикл снижения ключевой ставки продолжается, добавил инвестстратег. В целом он ожидает крепкий рубль до июня.

По данным Investing.com, 6 мая доллар на внебиржевом рынке стоил более 74,5 рубля.

