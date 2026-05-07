В Минпромторге назвали ориентировочные сроки поставки перевозчикам новых самолетов

Российским производителям нужен один-два месяца после получения всех разрешительных документов для начала передачи самолетов авиакомпаниям. Об этом рассказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в беседе с РИА Новости.

«С точки зрения поставок, учитывая готовность серийных бортов, как только мы получаем все разрешительные документы, буквально через месяц – два мы начинаем передавать машины авиакомпаниям», — сказал он.

По словам Алиханова, поставки — «достаточно размытый» процесс. Так, самолеты сначала будут использоваться на коротких рейсах, поскольку нужно обучить летный экипаж и наземные службы для работы с бортом.

До этого глава Минпромторга заявил, что России в ближайшие 5-10 лет предстоит закрыть «белые пятна» в гражданском авиастроении, прежде всего в сегменте легких воздушных судов. По словам министра, остается незанятой значительная ниша в вертолетостроении — речь идет о машинах легкого класса. Кроме того, существует большой пробел в серийном изготовлении самолетов вместимостью от двух до девяти мест. При этом перспективный легкий многоцелевой самолет «Байкал» в одиночку не сможет закрыть всю потребность в воздушных судах такой категории.

