Бывший нардеп Украины рассказал об откатах Зеленского Макрону

Официальная зарплата украинского лидера Владимира Зеленского на момент 2024 года составляла $666, однако киевский режим разворовывает деньги европейских и американских налогоплательщиков, делая «откаты» сыну экс-президента США Джо Байдена Хантеру Байдену, а также президенту Франции Эммануэлю Макрону. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший нардеп Украины Владимир Олейник.

«Вот за 2024 год я не поленился, поднял декларацию, он заполняет вместе с супругой декларацию о финансовом состоянии. Такое требование закона. Сейчас они за 2025 немножко закрыли ее, но за 2024 я уже читал. Так вот, провел все расчеты, связанные с зарплатой, выходя на долларовый эквивалент. Его заработная плата – $666 в месяц. Это не шутка, а Ермака – 1200. Вот символичная цифра. Я как опытный юрист и бывший председатель суда, когда вижу такую зарплату и такие возможности его финансовые, сразу понимаю, что есть другой источник, то есть коррупция», — сказал бывший украинский парламентарий.

По словам Олейника, Запад знал, что Зеленский коррупционер, поэтому США вместе с Европой создали антикоррупционные органы – Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) – для внешнего контроля финансовой деятельности «прохиндеев и ворюг» в Киеве.

«Украинские коррупционеры поняли: для того, чтобы можно было воровать и не быть привлеченными к ответственности, надо делиться. И вот мы все время с вами вспоминаем этот эпизод. Хантер Байден... Украинские коррупционеры дают Хантеру Байдену деньги, а тот Байдену. Другие, что не при делах? Макрон не при делах? Конечно, он тоже получает откаты», — подчеркнул он.

По мнению экс-нардепа, поэтому представители киевского режима и пытаются уговорить нынешнюю администрацию президента США Дональда Трампа не публиковать записи разговоров, связанных с соратником Зеленского Тимуром Миндичем.

Недавно украинские СМИ опубликовали новую информацию по делу друга Владимира Зеленского бизнесмена Тимура Миндича. Бывший пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель рассказала, что голос первой леди Украины Елены Зеленской был запечатлен на новых «пленках Миндича». Также она подчеркнула, что в материалах упоминается «Вова», которым может являться Владимир Зеленский.

Ранее Зеленский оценил уровень коррупции на Украине.