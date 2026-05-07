Чернокожий ветеран СВО будет баллотироваться в горсовет Белгорода

Уроженец Анголы Мануэл Нелсон Томаш, проходящий службу военным хирургом в зоне СВО, будет участвовать в выборах в горсовет Белгорода от партии «Единая Россия». Об этом сообщает портал Бел.Ru.

Мануэл Нелсон Томаш родился в городе Лобиту. В 2010 году переехал в Белгород, где получал образование по специальности «Лечебное дело». Позже поступил в ординатуру, далее изучал кардиохирургию.

С 2024 года Томаш служит по контракту в ЛНР. Как отмечается в материале, за это время он выполнил более 8 тыс. операций различного уровня сложности — от малых вмешательств до высокотехнологичной помощи военнослужащим ВС РФ.

Кандидат в горсовет Белгорода проживает в регионе с 2015 года в селе Шопино. Сообщается, что он воспитывает четверых детей.

До этого сообщалось, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков может покинуть свой пост до плановых выборов 2026 года, сообщили источники «Ведомостей», близкие к администрации президента. Причины отставки могут быть связаны с состоянием здоровья и тяжелой ситуацией в регионе. Также свои должности могут оставить главы Брянской области и Дагестана Александр Богомаз и Сергей Меликов.

Ранее Путин отметил эффективность ветеранов СВО на муниципальной службе.

 
