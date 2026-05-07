Минцифры сообщило об ограничении мобильного интернета в Москве 9 мая

Минцифры: доступ к мобильному интернету и смс в Москве будет ограничен 9 мая

Доступ к мобильному интернету, в том числе к «белому списку», а также к смс, будет ограничен 9 мая в Москве. Об этом сообщает Минцифры РФ.

Согласно заявлению ведомства, мобильный интернет и связь остаются доступными в столице 7 и 8 мая. По его данным, планов по отключению и ограничению интернета на эти даты нет.

При этом в случае возникновения непосредственных угроз безопасности могут вводиться оперативные ограничения, добавили в Минцифры.

На этой неделе операторы связи начали предупреждать жителей столицы о возможных ограничениях в работе мобильного интернета и SMS в период с 5 по 9 мая.

