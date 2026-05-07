«У меня полчемодана таблеток»: в Индии снимают новый сериал ТНТ

Телеканал ТНТ начал съемки сериала «Челябинский раджа» в Индии
Пресс-служба ТНТ

В Индии начались съемки нового комедийного сериала «Челябинский раджа». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе телеканала ТНТ.

Создатели обещают зрителям захватывающую историю, где уральский характер переплетается с индийской мифологией.

Главный герой — челябинский таксист Василий Лебедев, человек с непростой судьбой и сложным характером. Он привык полагаться на удачу, но его жизнь меняется, когда он находит древнее кольцо, связанное с легендой о Радже и волшебном камне. Этот артефакт дает Василию возможность перемещаться в тело наследника престола. Получая второй шанс в новом облике, герой пытается переосмыслить свою жизнь.

Режиссер проекта Радик Рахимов рассказал, что съемки стартовали с трюковой сцены со слоном при температуре +40 °C — и в этом команде помогали коллеги из Болливуда.

«В Индии я окажусь впервые, поэтому ожидание у меня томительное. Смотрел, что там температура днем 35–38 градусов. Ну, и жду встречу с карри во всех вариациях. У меня полчемодана заполнено какими-то таблетками от всяческих расстройств. Перед вылетом у меня еще и спросили, есть ли аллергия на тигров, обезьян и слонов… Состояние не тревожное, но напряженное», — сказал актер Дмитрий Брекоткин, исполнивший роль главного героя.

В сериале также снимаются: Роман Юнусов, Олег Тактаров, Григорий Сиятвинда, София Шумская, Васант Балан, Аруп Нанди, Ангелина Поплавская, Алиса Руденко, Диана Разиэль и другие.

Всего планируется 12 серий. Производством занимаются кинокомпании «М5 Продакшн» и Gen Production.

