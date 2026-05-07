В Перми эвакуируют жильцов дома, в который влетел БПЛА

Жильцов многоквартирного дома в Перми, на крыше которого произошел взрыв, эвакуируют в безопасные места. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash со ссылкой на очевидцев.

«К нему (зданию. — «Газета.Ru») съехались пожарные и медики», — добавили журналисты.

7 мая глава Пермского края Дмитрий Махонин заявил об атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на регион. По его словам, несколько дронов были успешно ликвидированы. Однако на одном из промышленных предприятий зафиксировали прилет. Никто из людей не пострадал. На территории российского субъекта работает оперативный штаб, подчеркнул губернатор.

По данным Telegram-канала Baza, на крыше одного из многоквартирных домов на юге Перми произошел взрыв. Telegram-канал Mash написал, что в 17-этажное здание врезался беспилотник. В результате его кирпичная кладка оказалась частично разрушена. Более того, на шести верхних этажах выбило стекла. Информация о пострадавших к текущему моменту не поступала. На месте происшествия уже находятся сотрудники экстренных служб.

