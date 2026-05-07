Российские фермеры пригрозили уничтожить свой картофель

Павел Лисицын/РИА «Новости»

Фермерские объединения из Новгородской и Владимирской областей пожаловались на сокращение закупок овощей торговыми сетями из-за того, что те весной перешли на свежий урожай из Египта, Азербайджана, Китая и других стран. Об этом пишут «Известия».

Фермеры направили обращение первому зампреду Госдумы по аграрным вопросам Владимиру Плотникову с просьбой повлиять на ситуацию. В документе они указали, что особенно сложная ситуация сложилась с картофелем, который в большом количестве остается на складах. Аграрии предупредили, что если в ближайшее время торговые сети не увеличат закупки, то запасы придется утилизировать, что приведет к существенным убыткам и сокращению посадочных площадей.

В Картофельном союзе подтвердили негативные тенденции, отметив, что в последние годы торговые сети начали игнорировать российских производителей и перешли на поставки раннего урожая картофеля из-за рубежа. При этом отечественный товар в два-три раза дешевле импортного, указали в союзе.

В то же время в Минсельхозе РФ утверждают, что в 2026 году поставки картофеля из-за рубежа снизились на 20% по сравнению с прошлым годом. В ведомстве сообщили, что в общем ассортименте овощей из борщевого набора доля российской продукции остается доминирующей.

