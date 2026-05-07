Названы пять привычек, которые уничтожают зубы быстрее сладкого

Врач Халилбеков: после еды нельзя сразу чистить зубы, подождите 20-30 минут
Не только регулярное употребление сладостей после еды может наносить эмали зубов более существенный вред. Есть и другие повседневные привычки. Ключевая проблема заключается в том, что эти действия часто остаются без внимания, они не ассоциируются с риском для здоровья полости рта, хотя запускают процессы деминерализации, образования микротрещин и истощения эмали, рассказал «Газете.Ru» Магомади Магомед-Расулович Халилбеков, врач стоматолог-терапевт центра инновационной медицины Damas Medical Center.

«После приема пищи уровень кислотности в полости рта снижается, что создает условия для вымывания минералов из эмали. В этот период зубы становятся более чувствительными к внешним воздействиям. При отсутствии правильного ухода процесс реминерализации замедляется, что увеличивает риск кариеса и повышенной чувствительности», — объяснил он.

Первая такая привычка — немедленная чистка зубов. После приема пищи, особенно кислой (цитрусовые, соки, газированные напитки), эмаль временно размягчается из-за воздействия кислот. Если сразу начать чистить зубы, абразивные компоненты пасты и механическое воздействие щетки могут истончить ослабленные слои эмали, что приведет к эрозии и повышенной чувствительности.

«Рекомендуется подождать 20-30 минут, чтобы слюна нейтрализовала кислоты и восстановила минеральный баланс эмали», — посоветовал врач.

Вторая — употребление кислых напитков. Кислоты, содержащиеся в таких напитках (фосфорная, лимонная, угольная), растворяют минеральные компоненты эмали, это приводит к ее эрозии.

«Например, pH апельсинового сока составляет 2,48 – 3,06, а гранатового — 3,16, что ниже критического уровня 5,5, необходимого для поддержания минерального баланса зубов», — заявил он.

Третья — использование зубочисток. Острый конец зубочистки легко может повредить мягкие ткани и слизистые, что приводит к воспалительным процессам.

«Если на зубах есть деминерализованные участки, микротрещины или сколы, неосторожное использование зубочистки может усугубить повреждения эмали», — предупредил стоматолог.

Четвертая — полоскание агрессивными средствами. Спиртосодержащие ополаскиватели могут пересушивать слизистую оболочку рта, что снижает ее защитные функции. Сухость во рту притупляет буферную функцию слюны, повышая риск развития кариеса и воспаления десен.

«Кроме того, концентрированные растворы могут раздражать и повреждать слизистые оболочки», — отметил эксперт.

Пятая — игнорирование остатков пищи. Если не очищать межзубные промежутки с помощью зубной нити, ирригатора или межзубных ершиков, остатки пищи и налет накапливаются в этих зонах. Это создает условия для размножения бактерий, которые выделяют кислоты, повреждающие эмаль.

Сохранение эмали требует соблюдения простых рекомендаций. Основная задача — восстановить кислотно-щелочной баланс и обеспечить условия для естественной реминерализации.

«Рекомендуется выждать 20 – 30 минут перед чисткой зубов, прополоскать рот водой после еды. Можно использовать жевательную резинку без сахара. Также необходимо ограничить частоту кислых перекусов. Стоит применять мягкие средства гигиены и регулярно использовать зубную нить, а также поддерживать достаточную минерализацию эмали», — поделился стоматолог.

Такие меры позволяют снизить воздействие кислот и сохранить целостность эмали.

«Регулярные визиты к стоматологу и проведение профессиональной гигиены способствуют контролю состояния эмали. Дополнительно могут применяться реминерализующие препараты, укрепляющие структуру зуба и повышающие его устойчивость к внешним факторам. Даже без избыточного потребления сахара неправильные действия могут ускорять разрушение эмали. Осознанный подход к гигиене и соблюдение рекомендаций позволяют предотвратить развитие кариеса и сохранить естественную прочность зубов», — резюмировал врач.

