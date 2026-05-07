На Украине решили узаконить ЧВК, чтобы ветераны могли подзаработать

На Украине официально разрешат создавать частные военные компании — закон о них будет принят в ближайшее время. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в видеообращении в своем Telegram-канале.

Украинский лидер сослался на опыт «ведущих государств» и необходимость дать «государственный ответ на эту нишу» — создать систему, в которой ветераны Вооруженных сил Украины (ВСУ) смогут делиться полученным на фронте боевым опытом и зарабатывать на этом. Западные эксперты уже прогнозировали высокий спрос на их услуги за рубежом — в частности, в сфере консультирования по тактике и конкретным методам противодействия беспилотникам.

Сейчас на Украине нет закона о ЧВК, но законодательная база уже формируется: в мае 2025 года в Раде зарегистрировали законопроект №13257 «О международной деятельности юридических лиц частного права в военной и безопасностной сферах». Он определяет правовой статус ЧВК, требования к лицензированию, механизмы госконтроля и разрешает импорт-экспорт оружия в рамках международной деятельности.

