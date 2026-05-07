Врач назвал здоровое количество мочеиспусканий в день

По словам уролога Хамида Аббуди, для здорового взрослого человека нормой считается от шести до девяти мочеиспусканий в сутки, а после 60 лет этот показатель может увеличиваться до десяти раз в день. Об этом специалист из Новой больницы Виктории (Шотландия) рассказал в беседе с изданием Metro.

Эксперт уточнил, что возрастные изменения в работе мочевыделительной системы напрямую влияют на частоту мочеиспускания. С годами почки постепенно снижают эффективность фильтрации, а мышцы мочевого пузыря теряют тонус. Дополнительным фактором становятся препараты с мочегонным эффектом, которые пожилые люди принимают чаще.

Отдельно Аббуди отметил изменения, характерные для мужчин старшего возраста. По его словам, увеличение предстательной железы может создавать дополнительное давление на мочевой пузырь, из-за чего позывы к мочеиспусканию возникают чаще.

При этом уролог подчеркнул, что слишком частое мочеиспускание не всегда связано только с возрастом. Такой симптом может указывать на инфекции мочевыводящих путей, рак предстательной железы или мочевого пузыря, а также неврологические заболевания, включая рассеянный склероз и последствия инсульта.

Врач отметил, что женщины, как правило, посещают туалет чаще, чем мужчины. Это подтверждают данные исследования, согласно которому молодые женщины в среднем ходят в туалет 5,6 раза в день, а мужчины — 4,8 раза.

«У женщин провоцирующим фактором может быть беременность, поскольку давление плода на матку может вызывать учащенное мочеиспускание и ноктурию (ночное мочеиспускание). Инфекции мочевыводящих путей также более распространены среди женщин», — объясняет Хамид.

Ранее в России предложили лечить кровью хронический цистит у женщин в менопаузе.

 
