По делу о теракте в «Крокусе» арестованы восемь человек
Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт перед концертом группы «Пикник». Четверо террористов провели в здании всего 18 минут. За это время расстреляли несколько десятков человек из автоматов и подожгли концертный зал. Позже его круша рухнула, потушить пожар полностью смогли только спустя сутки.
Террористам удалось скрыться. Подозреваемых задержали утром 23 марта в Брянской области. По данным ФСБ, обвиняемые планировали перечесть границу с Украиной, но не доехали до нее. Задержанных террористов доставили в Москву, где в ночь с 24 на 25 марта Басманный суд арестовал каждого на два месяца.
Кроме четырех исполнителей теракта, арестованы еще четверо. Среди них семья Исломовых — отец и двое сыновей, один из которых продал исполнителям белый Renault Symbol. На нем террористы передвигались в день теракта.
Восьмым фигурантом стал Алишер Касимов. На заседании суда он рассказал, что познакомился с террористами на «Авито», где размещал объявление о сдаче квартиры. По словам мужчины, он не знал, что квартиранты планируют теракт.
По данным ТАСС, Исломовым и Касимову предъявлены обвинения в пособничестве террористам. Следствие считает, что они знали о планах устроить теракт. По решению суда все четверо обвиняемых в пособничестве арестованы до 22 мая.
Кто арестован по делу теракта в «Крокусе»
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"Газета.Ru"