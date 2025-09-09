На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Как изменилась цена на iPhone в России и США за 18 лет

За 18 лет смартфоны от Apple подорожали в России более чем в три раза. Первый iPhone вышел в 2007 году и официально в России не продавался. На сером рынке его стоимость составляла примерно 21 тыс. рублей. При этом в 2020 году iPhone 12 стоил в РФ от 80 тыс. рублей. В США за тот же период цены выросли чуть более чем в полтора раза — с $499 до $799.

В 2025 году цена нового iPhone 17 в долларах США осталась на том же уровне, что и в предыдущие пять лет — она все так же начинается от $799. По актуальному курсу ЦБ это около 65,7 тыс. рублей. При этом продукция Apple больше не поставляется в Россию по официальным каналам, а потому ее цена на сером рынке пока неизвестна.

Как менялась цена на iPhone в России и США с 2007 года — в инфографике «Газеты.Ru».

Израиль нанес удар по лидерам ХАМАС в Катаре: что известно
ХАМАС: шесть человек погибли в результате удара по делегации движения в Дохе
Трамп обвинил Россию в оттягивании решения по Украине. Военная операция, день 1294-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1294-й день
Новым премьером Франции стал Себастьен Лекорню
Украинские дроны-камикадзе атаковали Брянскую область
В канцелярии эмира Катара рассказали о реакции Трампа на удар Израиля по Дохе
Атака беспилотника ВСУ повредила дом и привела к пожару в Курской области
Эксперт объяснил, почему при атаке на лидеров ХАМАС в Дохе не сработала ПВО
Стиральная машина чуть не сожгла автомобиль в российском городе
«Хороший признак»: в России одобрили проведение матча с США
Правоохранители решили проверить военблогера Алехина на причастность к мошенничеству
Белый дом получил уведомление об ударе по Катару от собственных вооруженных сил
Мальчики устроили «оргию» с шестилетней девочкой за гаражами в Омске и сняли ее на видео
«Поделом этой Женечке»: Родченков порадовался поражению Медведевой на ОИ-2018
Французские клубы хотят подписать игрока московского медийного клуба
Путину рассказали о «молодильной клубнике» в центре Сириус
Белый дом: удар по Дохе может открыть путь к миру на Ближнем Востоке
Катар опроверг уведомление от США о готовящемся ударе Израиля
Россиянин взял кредит на 3,3 млн рублей и инвестировал их в мошенников
В Минобороны РФ опровергли заявления Киева об ударе ВС России по Яровой
Названы российские цены на iPhone 17
Кая Каллас рассказала полупустому залу Европарламента о тратах на Украину
В Турции продолжаются поиски пропавшего в Босфоре россиянина
Apple выпустила iPhone 17 Pro и 17 Pro Max с новым дизайном
Орбан раскрыл, как Европа хочет использовать Украину
Россиянину грозит срок за кражу 78 шоколадок из магазина
ВСУ выпустили по Донецку ракеты Storm Shadow
В Петербурге эвакуировали четыре музея из-за сообщений о минировании
Трамп сравнил уровень опасности в американских городах с Афганистаном
«Третья мировая война уже началась»: Мадуро обвинил США в желании колонизировать Венесуэлу
Мадуро заявил, что третья мировая война уже началась
Власти Непала попытались запретить соцсети. Протестующие зумеры начали «охоту» на чиновников
Супруга экс-премьера Непала умерла после нападения протестующих
«Могла винить себя в гибели мужа»: психолог объяснила, почему Наговицина пошла в роковой поход
Психолог Шелыганова допустила, что Наговицина винила себя в гибели мужа
Apple показала iPhone 17
«Геополитика играет против рубля». Ждать ли доллар по 100?
Инвестстратег Бахтин: доллар будет стоить 90 рублей в октябре-ноябре
Главное технособытие года: Apple представила iPhone 17 и другие новинки
Презентация iPhone 17, Apple Watch Series 11 и AirPods Pro 3
Куда сходить на День города в Москве: программа мероприятий
Когда и как в Москве в 2025 году отметят День города
Этнограф Каверин провел 52 дня под арестом талибов. Его обвинили в контрабанде чайников и камней
Этнограф Каверин выложил первое фото после возвращения из афганского плена
«Газета.Ru» оценивает «Газету»: каким получился спин-офф великого сериала «Офис»?
В сети вышел сериал «Газета» от создателей ситкома «Офис»
Манул: что это за зверь и почему он всегда сердит
Описание и особенности поведения манула — дикой кошки, ставшей звездой Рунета
