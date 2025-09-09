Как изменилась цена на iPhone в России и США за 18 лет

За 18 лет смартфоны от Apple подорожали в России более чем в три раза. Первый iPhone вышел в 2007 году и официально в России не продавался. На сером рынке его стоимость составляла примерно 21 тыс. рублей. При этом в 2020 году iPhone 12 стоил в РФ от 80 тыс. рублей. В США за тот же период цены выросли чуть более чем в полтора раза — с $499 до $799.

В 2025 году цена нового iPhone 17 в долларах США осталась на том же уровне, что и в предыдущие пять лет — она все так же начинается от $799. По актуальному курсу ЦБ это около 65,7 тыс. рублей. При этом продукция Apple больше не поставляется в Россию по официальным каналам, а потому ее цена на сером рынке пока неизвестна.

Как менялась цена на iPhone в России и США с 2007 года — в инфографике «Газеты.Ru».