Армия

В России сбили 23 беспилотника ВСУ над Астраханской и еще тремя областями

Силы ПВО сбили 23 украинских беспилотника за 7 часов
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Силы ПВО в период с 09:00 до 16:00 мск уничтожили 23 украинских беспилотника в четырех регионах. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

Больше всего беспилотников — 16 — перехватили в Белгородской области, пять сбили в Астраханской области и по одному в Брянской и Курской областях.

Утром губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что на территории региона сбили 24 беспилотника Вооруженных сил Украины. Кроме того, украинские войска 64 раза применили артиллерию «по отселенным районам» региона и пять раз были сброшены взрывные устройства с БПЛА.

По словам посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, украинские войска атакуют российскую территорию в январе до 520 раз в сутки. Он добавил, что это в два раза чаще, чем в январе прошлого года.

Ранее часть населенных пунктов Крыма осталась без электричества.

