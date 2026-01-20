Юному белгородцу предъявили обвинение в призывах к терроризму

В Белгороде местного жителя обвиняют в публичных призывах к терроризму

В Белгороде местного жителя обвиняют в призывах к терроризму. Об этом сообщили в региональном СК.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего жителя региона, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ», — говорится в сообщении.

Сообщается, что в 2024 году обвиняемый, которому на тот момент было 17 лет, разместил в одной из соцсетей комментарий, призывающий вступать в террористическую организацию. Молодой человек был задержан, ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

17 января ФСБ России совместно со Следственным комитетом предотвратила подготовку террористических актов против представителей органов власти в Хабаровском крае и сотрудников полиции в Кабардино-Балкарии. По информации спецслужбы, он планировал поджог административного здания и действовал по указаниям кураторов, связанных с террористическими организациями.

В Кабардино-Балкарии правоохранители задержали 16-летнего местного жителя, который готовил покушение на сотрудников полиции в Нальчике. Подростка арестовали.

Ранее был вынесен приговор подростку, ворвавшемуся с молотком в школу в Курске.