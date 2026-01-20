В минэномики Украины раскрыли сумму, нужную на экстренные потребности энергосистемы страны

Экстренные потребности энергосистемы Украины превышают $1 млрд, заявил министр экономики страны Егор Соболев. Об этом сообщает «Новости.LIVE».

По его словам, в эту сумму заложены трансформаторы, мобильные подстанции, оборудование для сетей, кабели и резервные источники питания.

Соболев добавил, что с октября на Украине было повреждено около 8,5 гигаватт генерирующих мощностей.

16 января министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране ввели режим чрезвычайной ситуации в энергетике.

Также Шмыгаль заявил, что в стране не осталось ни одной целой электростанции. По его данным, наиболее сложная ситуация сейчас в Киеве и в Киевской области, а также в Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях.

В ночь на 13 января российские войска нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре и предприятиям, имеющим отношение к Вооруженным силам Украины. Министерство энергетики Украины заявило о перебоях с электроснабжением в Киеве и ряде областей, включая Киевскую, Одесскую, Харьковскую, Днепропетровскую и Черниговскую, из-за повреждений энергообъектов.

Ранее руководство Киева решило продлить зимние каникулы до февраля из-за блэкаута.