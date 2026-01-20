Трамп опубликовал в соцсетях свою переписку с Макроном

Президент США Дональд Трамп опубликовал сообщение от своего французского коллеги Эммануэля Макрона, который заявил о непонимании действий американского лидера в отношении Гренландии. Пост появился на странице хозяина Белого дома в социальной сети Truth Social.

«Мой друг, у нас одинаковое видение ситуации в Сирии, мы можем делать великие дела в Иране. [Однако] я не понимаю, что ты делаешь в Гренландии», — написал президент Франции.

Также он предложил Трампу поужинать в Париже на текущей неделе. Если американский лидер согласится, встреча состоится 22 января.

Гренландия в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления, но по-прежнему остается частью Дании. При этом хозяин Белого дома неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов.

В марте прошлого года президент России Владимир Путин назвал серьезным план США по присоединению Гренландии. 20 января 2026 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что Гренландия важна для безопасности США так же, как Крым важен для безопасности России.

Ранее сообщалось, что Россия «спутала все карты» Европе из-за Гренландии.