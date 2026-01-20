Стало известно об аресте главы района в Дагестане

Кировский районный суд Махачкалы арестовал бывшего главу Буйнакского района Дагестана Уллубия Ханмурзаева по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в объединенной пресс-службе судов республики.

«Суд постановил избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, по 18 марта», — сказано в сообщении.

В декабре экс-главу Новолакского района Дагестана, начальника управления правительства республики по вопросам переселения жителей Новолакского района на новое место жительства Магомеда-Гаджи Айдиева арестовали до 2 февраля по уголовному делу о незаконной раздаче земель.

По версии следствия, Айдиев предоставил земельные участки площадью 5,17 гектара на безвозмездной основе 37 людям, которые не были признаны нуждающимися и не имели на получение земельных участков никаких законных оснований. При этом нуждающиеся в участках были лишены возможности получить землю.

Ранее в Ивановской области задержали экс-зампреда правительства по подозрению в превышении полномочий.