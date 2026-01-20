Известного певца заподозрили в сексуальном насилии над 10-летней падчерицей

Бразильского певца, бывшего солиста группы «Garantido» Фелипе Жуниора обвинили в сексуализированном насилии над падчерицей. Об этом сообщает metropoles.com.

Глава бразильского департамента по защите детей и подростков Майара Магна раскрыла детали дела и рассказала о показаниях потерпевшей. Со слов женщины, девочка призналась, что когда ей было шесть лет, певец совершал над ней действия сексуализированного характера. Из-за страха ребенок не сообщил об этом матери. По словам Магны, девочка плакала во время дачи показаний.

В январе американскому актеру и продюсеру Тимоти Басфилду предъявлены два обвинения в сексуальном насилии по отношению к несовершеннолетним и жестоком обращении с детьми.

Басфилда обвинили в сексуальном насилии над двумя мальчиками — актерами сериала «Уборщица», для которого продюсер снял несколько эпизодов. Показания дал один из детей, которого в официальных документах называют SL (имена сыгравших главные роли в сериале детей — Валентино и Себастиан Ласалль). Ребенок заявил правоохранителям, что Басфилд трогал его в интимных зонах.

