Общество

Шестилетняя девочка одна из всей семьи спаслась в катастрофе в Испании

El Mundo: 6-летняя девочка одна из всей семьи выжила в катастрофе в Испании
Шестилетняя девочка стала единственной выжившей из всей семьи в железнодорожной катастрофе в Испании, пишет El Mundo.

Мэр города, в котором проживала семья, сообщил, что шестилетняя Кристина Альварес находится под опекой родственников, включая бабушку и дедушку. Тела отца, сына и племянника были обнаружены и опознаны, в то время как тело девочки долгое время числилось пропавшим.

По информации, в ночь аварии спасатели обнаружили девочку возле железнодорожных путей. Она находилась среди обломков и, предположительно, была выброшена из поезда в момент столкновения.

Семья проживала в Альхараке, хотя Кристина Альварес была родом из Пунта-Умбрия. В обоих городах семья была хорошо известна: супруги вели бизнес, связанный с торговлей строительными материалами, а также владели магазином детской одежды и фудтраком, который работал на местных праздниках.

Случившееся глубоко потрясло местное сообщество. Власти были вынуждены временно перекрыть улицу, где проживают родственники семьи, из-за большого числа людей, пришедших выразить соболезнования.

«Мы — город, сломленный болью и почти не находящий слов для утешения», — заявил мэр.

Ранее в Испании объявили траур после железнодорожной катастрофы.

