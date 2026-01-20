Автомобиль с омичем разбился в жестком ДТП, и это попало на видео

В Омске на видео попало, как Volkswagen и Fiat разбились в серьезной аварии

В Омске Volkswagen влетел в микроавтобус Fiat на перекрестке. Об этом сообщает Telegram-канал «Омск с огоньком».

«Сегодня утром на перекрестке улиц Химиков и проспекта Королева произошло жесткое ДТП. Предварительно, молодой водитель проигнорировал запрещающий сигнал светофора, вследствие чего столкнулся с микроавтобусом Fiat», — говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как иномарка на скорости врезается в микроавтобус, при этом автомобильные детали отлетают на дорогу. По данным канала, после удара Fiat протащил автомобиль с человеком по асфальту. В результате произошедшего водитель Volkswagen получил травмы, прибывшие медики оказали мужчине всю необходимую помощь.

До этого во Владивостоке водитель на грузовике блокировал движение автомобилю скорой помощи, спешившей на срочную операцию. На кадрах с видеорегистратора видно, что грузовик не предоставляет скорой преимущество на дороге, после — машина медиков останавливается. На записи также слышны крики пострадавшей.

Ранее в Подмосковье преступники избили автомобилистов на трассе и отняли машину.