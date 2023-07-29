29 июля 2023, 09:06 Инфографика Крейсер «Аврора»: три войны, четыре флота, 107 лет в строю

120 лет назад, 29 июля (по старому стилю 16 июля) в состав Балтийского флота был принят бронепалубный крейсер «Аврора». Корабль стал не только символом воинской славы за счет Русско-Японской войны, когда «Аврора» оказалась одним из 11 выживших кораблей в Цусимской битве, и участия в Первой и Второй Мировых войнах.



Хрестоматийно «Аврора» — и политический символ, именно с нее был дан холостой залп в 1917 году, ставший сигналом революционерам к началу штурма Зимнего дворца.

close 100% Алина Джусь/"Газета.Ru"