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Крейсер «Аврора»: три войны, четыре флота, 107 лет в строю

120 лет назад, 29 июля (по старому стилю 16 июля) в состав Балтийского флота был принят бронепалубный крейсер «Аврора». Корабль стал не только символом воинской славы за счет Русско-Японской войны, когда «Аврора» оказалась одним из 11 выживших кораблей в Цусимской битве, и участия в Первой и Второй Мировых войнах.

Хрестоматийно «Аврора» — и политический символ, именно с нее был дан холостой залп в 1917 году, ставший сигналом революционерам к началу штурма Зимнего дворца.
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Алина Джусь/"Газета.Ru"

Сейчас «Аврора» остается одним из парадных украшений Санкт-Петербурга, уже не отходя от стоянки возле Нахимовского училища, однако регулярно принимает участие в Главном Военно-морском параде 30 июля, на следующий день после принятия крейсера во флот.

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