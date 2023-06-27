Бренды. Кто ушел, а кто пока остался

После начала военной операции РФ на Украине в феврале 2022 года многие иностранные бренды приняли решения о приостановке работы на российском рынке или о полном уходе. Некоторые передали или продали производства российскому менеджменту.

Спустя полтора года часть компаний остается — кто-то из них планирует уйти позже, кто-то продолжает работать из гуманитарных или экономических соображений.

Кто из крупных международных организаций остался в России на июнь 2023 года, если не считать бренды из Китая, Белоруссии и Казахстана, — в инфографике «Газеты.Ru».