Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Инфографика

Бренды. Кто ушел, а кто пока остался

После начала военной операции РФ на Украине в феврале 2022 года многие иностранные бренды приняли решения о приостановке работы на российском рынке или о полном уходе. Некоторые передали или продали производства российскому менеджменту.
close
100%
Алина Джусь/"Газета.Ru"

Спустя полтора года часть компаний остается — кто-то из них планирует уйти позже, кто-то продолжает работать из гуманитарных или экономических соображений.

Кто из крупных международных организаций остался в России на июнь 2023 года, если не считать бренды из Китая, Белоруссии и Казахстана, — в инфографике «Газеты.Ru».

Картина дня
Военная операция на Украине. День 489-й
Онлайн-трансляция военной операции ВС РФ на Украине — 489-й день
Лукашенко рассказал об отказе Пригожина от требования «отдать ему Шойгу и Герасимова»
Командир «Ахмата» заявил, что ЧВК «Вагнер» ежедневно теряла на СВО не менее 500 человек
Лукашенко призвал не пытаться «вбить клин» между ним и Путиным
В Уфе задержали дрифтера, который исполнил полицейский разворот в центре города
В Казахстане мужчина решил опалить барана и получил ожоги
Названо число посмотревших обращение Путина 24 июня
Новости и материалы
Changan основал новый бренд Qiyuan
Лукашенко отметил важность усилий РФ в поддержке Белоруссии в ответ на давление Запада
Из центра ЧВК «Вагнер» в Санкт-Петербурге изъяли более 12 млн рублей
В Москве мужчина в военной форме передал прохожим гранату в качестве привета от Пригожина
Самым популярным смартфоном у россиян оказался не iPhone
Глава МИД Турции обсудил зерновую сделку с генсеком ООН
В офисе Зеленского раскритиковали слова Орбана о статусе Украины
В Италии вывели из обращениях всех клубов номер 88
Личные апартаменты Марии Антуанетты в Версале открыли для публики
«Реал» и Мбаппе договорились о переходе форварда
Кубинский министр заявил об истоках конфликта на Украине
Ксения Бородина рассказала, с каким мужчиной никогда не стала бы заводить отношения
На Украине назвали сумму финансовой помощи от Всемирного банка за время СВО
Правоохранители выяснили преступную деятельность замглавы Погранслужбы Украины
Временного поверенного в делах Израиля в РФ вызвали в МИД
В Ассоциации игорных зон России назвали самое доходное мероприятие последних полутора лет
Пьяный подросток перевернул машину, когда за ним гнались гаишники
Григорий Лепс заработал более 35 миллионов рублей за 2022 год благодаря работе своего продюсерского центра
Все новости
Лукашенко заявил, что Путин сделал для Белоруссии все, о чем он просил
В Минобороны Украины учли ситуацию с ЧВК «Вагнер» при наступлении
На Украине заявили об аресте имущества жены Медведчука
Мэр Киева Кличко получил выговор
Ирина Старшенбаум — о спектакле «Наедине», коллегах и смелости в профессии
Ирина Старшенбаум рассказала о своей роли в спектакле «Наедине»
«Вы остановили гражданскую войну». Что Путин рассказал бойцам силовых структур
Путин заявил, что на ЧВК «Вагнер» за год из бюджета было потрачено 86 млрд рублей
От успеха на «Евровидении» до скандала на «Голосе»: Алсу — 40
«Мы думали, что рассосется, а оно не рассосалось». Лукашенко рассказал, как пережил мятеж в РФ
Президент Лукашенко приводил армию Белоруссии в полную боеготовность в день мятежа в России
«Только самая жесткая централизация». Почему ЧВК нужно ликвидировать
Полковник Ходаренок заявил, что в России необходимо расформировать все ЧВК
Пенсии, маткапитал, налоги: какие изменения могут произойти в России
Минтруд России предложил провести индексации пенсий в два этапа
Тест: какое образование было у этого писателя?
Знаете ли вы, кто из классиков бросил школу, а кто окончил университет?
Хейт дочери, несложившийся роман с Маратом Сафиным: все о личной жизни Алсу
Любовь к мужчинам с характером, трое детей, скандал на «Голосе»: какой стала семейная жизнь Алсу
«Хотели насладиться морем, а в итоге нюхали дым сигарет и смотрели на пузатых мужчин»
Менеджер из Москвы – о проблемном поведении соотечественников на отдыхе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях