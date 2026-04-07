Учебный центр «РН-Юганскнефтегаза» открыл новое направление профессионального обучения

«РН-Юганскнефтегаз» (основной добывающий актив «Роснефти») открыл новое направление профессионального обучения в корпоративном Учебном центре — специалист по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

Программа курса разработана для подготовки квалифицированных кадров, обучение максимально приближено к реальным условиям и проходит на специализированном полигоне. Преподавательский состав сформирован из действующих специалистов — производственников, которые передают накопленный опыт, детально разбирают типовые и нестандартные случаи. Производственная практика курса позволяет закрепить знания и адаптироваться на производстве.

Учебный центр проводит целевое обучение с последующим трудоустройством. Открытие нового направления способствует решению стратегических кадровых задач Компании и вносит долгосрочный вклад в развитие отрасли, а для самих обучающихся является возможностью получить востребованную профессию.

В 2025 году в Учебном центре предприятия прошли обучение порядка 72 тыс. человек по 456 программам — от дополнительного профессионального образования до узкоспециализированных курсов, разработанных под конкретные производственные задачи. Значительная часть программ создается с учетом текущих и перспективных потребностей нефтяной отрасли страны.