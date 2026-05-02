На юге России два аэропорта приостановили полеты второй раз за день

В Сочи и Геленджике аэропорты ограничили прием и отправку рейсов

В аэропортах Сочи и Геленджика снова ввели ограничения на полеты. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Его пост опубликован в 21:29. В нем уточняется, что мера нужна, чтобы гарантировать безопасность полетов.

В прошлый раз ограничения на выполнение рейсов были введены накануне. В Геленджике они действовали с 18:07, а в Сочи — с 19:15. С 6:22 2 мая обе воздушные гавани вернулись к полноценной работе.

До этого временные ограничения на прием и выпуск самолетов из соображений безопасности ввели в аэропортах Пензы и Нижнего Новгорода.

На этом фоне российское Минобороны заявило, что силы ПВО (противовоздушной обороны) за шесть часов уничтожили над 12 регионами страны 146 беспилотников ВСУ самолетного типа.

Ранее борт с сотрудниками Путина два часа не мог вылететь в Пулково.