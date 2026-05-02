Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Спорт

Мирра Андреева заплакала после поражения от Костюк в финале турнира в Мадриде

Андрева не сдержала слез после поражения от Костюк в финале турнира в Мадриде
Jaimi Joy/Reuters

Российская теннисистка Мирра Андреева заплакала после поражения от украинки Марты Костюк в финале турнира в Мадриде.

«Спасибо моей команде за то, что всегда были рядом. Простите. Я обещала не плакать. Простите. Я просто не буду на вас смотреть, потому что так проще. Спасибо команде за то, что всегда были рядом и поддерживали меня в любое время», — сказала Андреева после матча.

Встреча завершилась со счетом 3:6, 5:7. Матч продолжался 1 час 27 минут. Андреева один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести заработанных.

Андреева — полуфиналистка турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и двух в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

Ранее Андреева установила уникальное достижение на турнирах WTA-1000.

 
Теперь вы знаете
Запрет на ИИ для предвыборной агитации, жалобы на домашний интернет и пересадка костей по ОМС. Главное за 2 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!