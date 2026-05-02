Мирра Андреева заплакала после поражения от Костюк в финале турнира в Мадриде

Андрева не сдержала слез после поражения от Костюк в финале турнира в Мадриде

Российская теннисистка Мирра Андреева заплакала после поражения от украинки Марты Костюк в финале турнира в Мадриде.

«Спасибо моей команде за то, что всегда были рядом. Простите. Я обещала не плакать. Простите. Я просто не буду на вас смотреть, потому что так проще. Спасибо команде за то, что всегда были рядом и поддерживали меня в любое время», — сказала Андреева после матча.

Встреча завершилась со счетом 3:6, 5:7. Матч продолжался 1 час 27 минут. Андреева один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести заработанных.

Андреева — полуфиналистка турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и двух в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

Ранее Андреева установила уникальное достижение на турнирах WTA-1000.