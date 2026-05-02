Ветеран «Зенита» рассказал, справедливо ли команда обыграла ЦСКА

Экс-футболист Александр Горшков назвал справедливой победу петербургского «Зенита» над московским ЦСКА в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Матч ТВ».

«Победа «Зенита» справедлива. Первые 30 минут ЦСКА играл неплохо, выглядел лучше, но «Зенит» пришел в себя, сказалось мастерство игроков, их класс. Во втором тайме «Зенит» был намного лучше», — сказал Горшков.

Встреча завершилась со счетом 3:1. В самом начале матча счет открыл футболист ЦСКА Иван Обляков ударом с пенальти. Игорь Дивеев сравнял счет на 30-й минуте. Александр Соболев в начале второго тайма вывел «Зенит» вперед. Луис Энрике на 60-й минуте установил окончательный счет матча.

«Зенит» вышел на первое место в РПЛ, набрав 62 очка. «Краснодар» отстает от петербургского клуба на два балла, имея матч в запасе. ЦСКА занимает шестое место, набрав 45 очков.

