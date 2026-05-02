В Раде рассказали, за что Зеленский ввел санкции против Богдана

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против бывшего главы своего офиса Андрея Богдана из-за слухов о его возможной причастности к появлению новых записей, касающихся бизнесмена Тимура Миндича. Об этом сообщил депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

«Почему это случилось? Основная версия, что именно Богдан слил «пленки Миндича», — написал депутат.

Его коллега Ярослав Железняк также отметил, что такое решение выглядит как результат «конспирологических теорий», добавив, что при таком подходе санкции могут скоро вводиться даже за лайки в социальных сетях.

Оба депутата обратили внимание на несоразмерность санкций: Зеленский ввел ограничения против Миндича, который является обвиняемым по делу о коррупции, лишь на три года, тогда как против Богдана санкции составили целых десять лет.

Меры против экс-главы ОП были введены 2 мая. Ему грозят 17 различных ограничений, включая блокировку активов, прекращение финансовых обязательств, запрет на покупку земель и бессрочное лишение государственных наград.

Андрей Богдан занимал пост главы офиса президента с 2019 по 2020 год. Перед публикацией указа о санкциях он сообщил, что за последние три дня множество людей предупредили его о возможных действиях со стороны Зеленского.

Ранее на «пленках Миндича» появился голос жены Зеленского.