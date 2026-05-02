В Архангельской области объявлена беспилотная опасность

В городе Мирный Архангельской области введен режим беспилотной опасности. Об этом сообщает на канале в мессенджере «Макс» местная Единая дежурно-диспетчерская служба.

«Внимание, «Беспилотная опасность», — говорится в посте.

До этого Смоленская область подверглась двум сериям атак дронов. Утром средства ПВО нейтрализовали над территорией региона 13 беспилотников. Днем местный губернатор Василий Анохин заявил о еще пяти уничтоженных БПЛА. При этом были повреждены крыши нескольких частных домов и гражданских автомобилей. В регионе сохраняется угроза атаки БПЛА. Власти призвали местных жителей быть осторожными.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. В случае атаки дронов местным жителям нужно найти надежное укрытие, следовать инструкциям чрезвычайных служб, убедиться, что у них под рукой есть запас воды, пищи, первой помощи, фонарик и запасные батарейки, а также избегать контакта с БПЛА. В моменты непосредственного пролета беспилотника не следует использовать мобильную связь.

Ранее неизвестный дрон ликвидировал лидера ИГ (организация запрещена в России).