В Краснодарском крае назвали интервью губернатора местному изданию фейком

На Кубани назвали фейком интервью главы региона о пожаре в Туапсе «Анапе регион»
Илья Питалев/РИА Новости

Интервью губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева изданию «Анапа Регион» по поводу ситуации в Туапсе является фейком. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Там заявили, что сайт издания был взломан в ночь с 29 на 30 апреля.

«Злоумышленники разместили в ленте материалов фейковое интервью. Как только это обнаружила редакция, результат работы хакеров удалили», — сказано в сообщении оперштаба.

В нем также подчеркивается, что во всех официальных сообщениях не скрываются серьезность ситуации в Туапсе и ее последствия для города, а также масштабы работ по их устранению.

До этого издание «Анапа Регион» опубликовало якобы интервью с Кондратьевым по поводу пожара, который в ночь на 28 апреля возник на Туапсинском нефтеперерабатывающем заводе после атаки украинских беспилотников. В тексте «интервью» говорилось, что в городе якобы не было сильного пожара.

В ночь на 28 апреля после падения обломков БПЛА начался пожар на территории Туапсинского нефтеперерабатывающего завода. По данным региональных властей, огонь охватил производственные объекты предприятия. В Туапсинском муниципальном округе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.

Ранее в Туапсе выпал «черный дождь» после атак ВСУ.

 
