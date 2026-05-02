Стало известно, с чем связано дело зампреда ВЭБ.РФ

«Ведомости»: дело зампреда ВЭБ.РФ Довлатова связано с санацией банковв 2016 году
Уголовное дело в отношении члена совета директоров «Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики» и заместителя председателя госкорпорации ВЭБ.РФ Артема Довлатова касается событий 2016 года, связанных с санацией банков при прежнем руководстве госкорпорации. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.

По информации издания, 27 апреля в отношении мужчины проводились следственные действия. Через несколько дней Тверской суд Москвы отправил его под домашний арест по делу о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

46-летний Довлатов начал работать в ВЭБ.РФ в 2016 году. В 2017 году назначен заместителем председателя госкорпорации. С 2018 года занимал должность исполняющего обязанности генерального директора ВЭБ-лизинг. С 2020 года является заместителем председателя ВЭБ.РФ.

