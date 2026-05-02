В Японии из-за землетрясения нарушено движение поездов метро

В японской Осаке после землетрясения нарушено движение поездов метро
В японском городе Осака после землетрясения нарушено движение поездов метро. Об этом сообщает компания-оператор Osaka Metro.

«В связи с землетрясением нарушено расписание движения поездов на линии Мидосудзи», — сказано в сообщении.

2 мая землетрясение магнитудой 5,7 произошло в японской префектуре Нара, его ощутили в соседнем мегаполисе Осака. В городе сначала ощущалась слабая качка, после чего последовали несколько резких вертикальных толчков. Затем сейсмическая активность прекратилась.

Как заявил в беседе с РИА Новости источник в администрации префектуры, сообщений о пострадавших в результате случившегося пока не поступало.

В последний раз подземные толчки в Японии фиксировали на севере страны в префектуре Хоккайдо в конце апреля. Тогда произошло землетрясение магнитудой 6. По его данным, эпицентр подземных толчков располагался в 30 км к юго-западу от города Обихиро, население которого составляет порядка 173 тыс. человек.

Ранее ученые нашли новый способ предсказывать мощные землетрясения.

 
